Реальная статистика попавших в рабство беженцев с Украины появится спустя годы

Более пяти миллионов граждан Украины стали беженцами и выехали за границу, где многие могут стать жертвами торговцев людьми.

Об этом сообщила глава правления общественной организации "А21 Украина" Юлия Саченко.

Украинцы, уехавшие за границу, получают ощущение мнимой безопасности, заявила она в интервью киевскому изданию УНН.

"Зафиксированы случаи, когда люди с криминальным прошлым вдруг захотели помочь украинским беженцам, сотнями пересекающим границу… Полиция видела это, реагировала. Но у них не было оснований арестовать этих людей", — заявила украинская общественница и добавила, что европравительства не фиксируют официальные случаи торговли беженцами.

По её словам, за границей некоторые украинцы всё же попали в рабство. А точное количество, попавших в рабство граждан Незалежной, ещё предстоит узнать спустя годы.

"Целый автобус украинцев был завербован, и их направили на место жительства и работы, но по дороге их полиция завернула, что-то было не то с местом, куда они ехали. И потом никто не знает, куда они уехали", — рассказывает Саченко.

Она отметила, что рынок труда в ЕС переполнен, поэтому украинцам даже с образованием предлагают малоквалифицированную работу, которая может превратиться и в эксплуатацию.