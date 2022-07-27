Рогов: ВСУ пытались провести атаку на Мелитополь ударными дронами

По сообщению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские военные в ночь на 27 июля предприняли попытку атаковать гражданские объекты Мелитополя ударными дронами, однако атака была отбита системой ПВО.

"Пресечена попытка атаки на гражданскую инфраструктуру города ударными беспилотниками. Были попытки нанесения удара. Отработали зенитные установки. Атака отражена", — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Чиновник отметил, что киевский режим намеренно бьёт по гражданским объектам, чтобы вызвать панику у населения и заставить их перестать верить России.

"Боевики Зеленского стараются разрушить мирную инфраструктуру, чтобы лишить людей работы и уверенности в завтрашнем дне — как раз всего того, что Россия дает", — добавил Рогов.

Сейчас часть приазовская Запорожья и Херсонская область находятся под контролем ВС РФ. Эти регионы намерены стать часть России.