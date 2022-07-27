Берлин: новейшие системы ПВО IRIS-T будут поставлены на Украину до конца года

Новейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T будут поставлены киевскому режиму до конца 2022 года.

Об этом на брифинге в Берлине заявила заместитель официального представителя правительства Германии Кристиан Гоффман.

По её словам, на данный момент есть договорённость пока одной установки ПВО. Это связано с крайне ограниченными мощностями немецкого военного арсенала.

Комплекс ПВО IRIS-T имеет дальность действия 40 километров и высоту до 20 километров.