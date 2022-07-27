Царёв: сбивать ракеты HIMARS лучше всего комплексом С-300

Система ПВО советского производства рассчитана на уничтожение самолётов, а не ракет HIMARS. Американское оружие лучше всего сбивать С-300, но они дороже штатовского РСЗО.

Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв.

Напомним, ВСУ из американских РСЗО двое суток обстреливали Антоновский мост через Днепр. А в ночь на 21 июля ПВО союзных сил отразила попытку боевиков нанести новый удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты, сказал бывший нардеп в интервью "Украина.ру".

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу приказал поражать точки, из которых националисты ведут огонь по мирному населению ЛДНР.

"У нас ракета С-300 стоит дороже, чем HIMARS. Если HIMARS ударил по мосту, а мы полкуба бетона залили и положили пару арматурин и опалубку, и заделали, то получается, HIMARS… полкуба бетона гораздо дешевле. Поэтому такая игра", — отметил Царёв.

России надо уметь перевооружаться в открывающихся условиях, систем барражирующих боеприпасов, БПЛА, недорогих ракет наведения будет всё больше и необходимо учиться бороться с ними.