РФ сорвала планы альянса НАТО по нападению на Крым и Донбасс.
Об этом рассказал экс-офицер американской разведки Корпуса морской пехоты Скотт Риттер.
Недавно генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил членам Европарламента, что для того, чтобы Украина могла воевать — Запад заплатит высокую цену. Риттер полагает, что нынешний генсек является одним из основным виновником развязывания украинского кризиса.
"8 лет Столтенберг руководил системой, которая делала вид, что стремится к миру на Украине”, — сказал Скотт Риттер.
По его словам, генеральный секретарь вступил в сговор с Киевом, Парижем и Берлином, чтобы сохранить Минские соглашения. Последние нужны были, чтобы выиграть для Украины время. Эта передышка помогла создать на территории Украины мощной армии по стандартам НАТО, способной нанести смертельный удар по Донбассу и Крыму.
"Сегодня Столтенберг продемонстрировал самое лицемерное поведение. Он умолчал о вышеупомянутом плане НАТО и о том, как западный военный альянс на протяжении многих лет разжигал пламя в Украине. В то же время он публично призвал Европу перестать жаловаться и продолжать поддерживать Киев”, — отметил эксперт.
От подчеркнул, что Запад непременно воплотил бы собственные планы в жизнь, если бы РФ не начала специальную операцию. Нападение на Донбасс и Крым привело бы к невероятно тяжёлым последствиям.
"Когда Киев готовился к нападению на Донбасс, Россия решила начать свою собственную спецоперацию, помешав реализации планов НАТО и Украины”, — подытожил Риттер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский наёмник поделился мнением об анонсированном Украиной контрнаступлении на Херсон.