Риттер: Россия сорвала планы НАТО напасть на Крым и Донбасс

РФ сорвала планы альянса НАТО по нападению на Крым и Донбасс.

Об этом рассказал экс-офицер американской разведки Корпуса морской пехоты Скотт Риттер.

Недавно генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил членам Европарламента, что для того, чтобы Украина могла воевать — Запад заплатит высокую цену. Риттер полагает, что нынешний генсек является одним из основным виновником развязывания украинского кризиса.

"8 лет Столтенберг руководил системой, которая делала вид, что стремится к миру на Украине”, — сказал Скотт Риттер.

По его словам, генеральный секретарь вступил в сговор с Киевом, Парижем и Берлином, чтобы сохранить Минские соглашения. Последние нужны были, чтобы выиграть для Украины время. Эта передышка помогла создать на территории Украины мощной армии по стандартам НАТО, способной нанести смертельный удар по Донбассу и Крыму.

"Сегодня Столтенберг продемонстрировал самое лицемерное поведение. Он умолчал о вышеупомянутом плане НАТО и о том, как западный военный альянс на протяжении многих лет разжигал пламя в Украине. В то же время он публично призвал Европу перестать жаловаться и продолжать поддерживать Киев”, — отметил эксперт.

От подчеркнул, что Запад непременно воплотил бы собственные планы в жизнь, если бы РФ не начала специальную операцию. Нападение на Донбасс и Крым привело бы к невероятно тяжёлым последствиям.

"Когда Киев готовился к нападению на Донбасс, Россия решила начать свою собственную спецоперацию, помешав реализации планов НАТО и Украины”, — подытожил Риттер.