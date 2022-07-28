Пушилин призвал освободить русские города: Киев, Одессу и Днепропетровск

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал освободить русские города от украинских националистов и сравнил текущую ситуацию в Донбассе с событиями в Бресте и Брестской крепости.

"Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…", — заявил глава ДНР.

Он подчеркнул, что Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны.

"Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма", — резюмировал Пушилин.

По словам Пушилина, именно Донбасс в текущей ситуации стал "форпостом русского народа".