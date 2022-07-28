Леонков: ВС РФ не удаётся уничтожить поставки оружия на Украине на 100%

Армия РФ в спецоперации на Украине делает всё возможное, чтобы ограничить поставки оружия НАТО и США на Украину. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Запад готов оказать военную помощь Киеву в виде реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS. Анонсируется поставка порядка 35 единиц техники. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что логистику ВСУ выстраивают хитро, поэтому ВС РФ пресечь эти поставки достаточно сложно.

"Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему не сообщается об уничтожении складов с оружием. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий", — высказался эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".

Также он добавляет, что несмотря на это, Киев проигрывает в СВО. Украинской армии не хватает огневых средств, полученных от стран НАТО, для боевых манёвров большого масштаба.