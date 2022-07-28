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Леонков проинформировал, как США готовят пилотов ВСУ управлять истребителем F-16

Силовые структуры

После дооборудования украинские аэродромы смогут принимать истребители США, заявило Министерство обороны Украины. Военные самолёты не поставлялись ВСУ, так как идёт обучение украинских пилотов.

Леонков проинформировал, как США готовят пилотов ВСУ управлять истребителем F-16

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что не всё так просто, ведь обычная программа обучения пилотированию истребителей F-16 занимает девять месяцев. США же хотят переобучить пилотов ВСУ по ускоренной, за более короткий срок. Но эксперт уверен, что такая тактика не приведёт к положительным результатам.

"При этом нужно понимать, что это программа ускоренного переобучения, занимает около трёх месяцев. И это программа начальной подготовки на эти самолеты. Если мы говорим про реальную программу подготовки, по которой готовят и американских пилотов, то подобная программа занимает девять месяцев", — сообщил Леонков "Украине.ру".

Палата представителей Конгресса США уже дала одобрение на выделение 100 миллионов долларов на данное обучение.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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