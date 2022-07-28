Польша введёт войска на запад Украины, когда прикажут США

Проплаченных политиков Польши не интересуют последствия проделанной своей работы. Варшава просто будет делать то, что им прикажут.

Об этом сообщил эксперт Владимир Лепёхин.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк заявил, что принят закон, уравнивающий в правах украинцев и поляков. Граждане Польши теперь смогут легально находиться на Украине без каких-то спецразрешений.

На вопрос издания "Украина.ру", могут ли граждане Польши под видом миротворцев прийти на запад Украины, Лепёхин ответил, что если будет приказ, то поляки "разумеется, пойдут". Правда, пока это маловероятно.

Сегодня нет смысла прогнозировать дальнейшую ситуацию, поскольку никто не знает, где сформируется демаркационная линия.

"Польша готова вступить на западные территории. Не НАТО же будет вступать, а будут делать вид, что это Польша… якобы возврат территорий и всё прочее", — подытожил обозреватель.