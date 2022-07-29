Подберёзкин: Одессу и Николаев штурмовать никто не будет

Николаев и Одессу не будут штурмовать, эти города просто обойдут. Такое мнение высказал политолог Алексей Подберёзкин.

Эксперт объяснил в интервью "Украине.ру", что последней линией обороны в Донбассе будет линия "Славянск-Краматорск". По его словам, все понимают, что как только союзные войска возьмут последние серьёзно укреплённые пункты, защита ВСУ быстро посыплется.

Он отметил, что дальше идёт лесостепь, без городских застроек, поэтому держать оборону будет трудно.

Собеседник издания считает, что Одессу и Николаев брать штурмом никто не будет, так как их легко обойти с севера и у них есть общая с Приднестровьем граница.

"Это очевидно, здесь никаких секретов нет", — заключил аналитик.

Ранее эксперт Юрий Подоляка заявил, что ВСУ грозит разгром при наступлении на Херсон.