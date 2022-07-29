CNN: военные ВСУ не уверены во взятии под контроль Херсона до конца 2022 года

Солдаты ВСУ в ходе беседы с корреспондентами американского телеканала признались, что критически относятся к перспективам так называемого освобождения Херсона. Один из военнослужащих отметил, что эта цель может быть достигнута только в 2023 году.

"Я не уверен, что мы выиграем. Возможно, не раньше конца следующего года", — заявил солдат ВСУ в беседе с CNN.

Корреспонденты напомнили, что в южных регионах Украины находятся обширные территории открытых сельскохозяйственных земель. Любые наступающие силы будут лишены надёжной защиты. По мнению CNN, российская армия могла создать оборону во всём регионе.

Более того, журналисты отметили, что западное оружие, которое было направлено на Украину, не предназначено для наземных операций. У ВСУ наблюдается дефицит боевых самолётов для прикрытия наступающих сил с воздуха.

"Украинские силы также несут тяжелые потери на юге, хотя военные редко сообщают подробности", — заявили в CNN.