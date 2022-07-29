Ищенко заявил, что конфликт между РФ, Украиной и Западом продлится ещё долго

По мнению политического эксперта Ростислава Ищенко, спецоперация на Украине не закончится в ближайшее время. Он отметил, что на данный момент перелома в настроениях украинских военных на фронте не произошло. Более того, западные страны продолжают накачивать ВСУ вооружением.

"Они продолжают воевать, фронт не рухнул, не обвалился", — цитирует слова аналитика "Военное дело".

По мнению Ищенко, боевые действия могут завершиться осенью только в том случае, если Украина прекратит сопротивление. Однако на данный момент потенциал для продолжения вооружённого конфликта есть не только у российской армии и ВСУ, но и у коллективного Запада.

"К сожалению, это надолго. Не думаю, что это на годы. Я надеюсь, что всё-таки спустя полтора-два года ситуация коренным образом изменится", — заключил политолог.