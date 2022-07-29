Украинские пленные, раненные во время обстрела колонии в Еленовке, доставлены в больницы Донецка.
Об этом сообщил заместитель начальника НМ ДНР Эдуард Басурин.
"14 больница и реабилитационный центр в Петровском районе… в трёх, может быть, четырёх больницах, — уточнил ополченец.
Тяжелораненные пациенты получили всю медпомощь от врачей столицы ДНР.
"7 раненых пленных украинских военных были доставлены к нам машиной скорой помощи с различными травмами. Всем пациентам была оказана комплексная хирургическая помощь. Сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии… Все пациенты находятся в тяжёлом состоянии”, — рассказал старший хирург 16 городской больницы Михаил Юренко.
Количество погибших в результате обстрела РСЗО HIMARS возросло до 53 человек. Сам обстрел связан с тем, что содержащиеся в СИЗО нацисты из "Азова”* начали давать показания.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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