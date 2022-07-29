Басурин: пленных ВСУ доставили в больницы из обстрелянного СИЗО в Еленовке

Украинские пленные, раненные во время обстрела колонии в Еленовке, доставлены в больницы Донецка.

Об этом сообщил заместитель начальника НМ ДНР Эдуард Басурин.

"14 больница и реабилитационный центр в Петровском районе… в трёх, может быть, четырёх больницах, — уточнил ополченец.

Тяжелораненные пациенты получили всю медпомощь от врачей столицы ДНР.

"7 раненых пленных украинских военных были доставлены к нам машиной скорой помощи с различными травмами. Всем пациентам была оказана комплексная хирургическая помощь. Сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии… Все пациенты находятся в тяжёлом состоянии”, — рассказал старший хирург 16 городской больницы Михаил Юренко.

Количество погибших в результате обстрела РСЗО HIMARS возросло до 53 человек. Сам обстрел связан с тем, что содержащиеся в СИЗО нацисты из "Азова”* начали давать показания.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.