Географическое судно "Шляхович" гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная. Согласно информации, специалисты проверяли глубину в месте, где дрейфовало взрывное устройство.
Взрыв произошёл в минувший четверг.
"28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошёл подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине", — сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что в украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.
"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", — резюмировали в военном ведомстве РФ.
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