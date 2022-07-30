Минобороны РФ: украинское судно "Шляхович" подорвалось в устье Дуная на мине ВСУ

Географическое судно "Шляхович" гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная. Согласно информации, специалисты проверяли глубину в месте, где дрейфовало взрывное устройство.

Взрыв произошёл в минувший четверг.

"28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошёл подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине", — сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что в украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", — резюмировали в военном ведомстве РФ.