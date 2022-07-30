Военнопленные ВСУ рассказали про удар по СИЗО в Еленовке: моментальное попадание

Раненые украинские военнопленные рассказали, как им удалось выбраться из колонии в Еленовке после удара по изолятору со стороны ВСУ. По словам пленного Ивана Карнаушенко, было моментальное попадание. После удара он ничего не видел, так как его лицо засыпало осколками.

"Побратим, который был рядом, сориентировал меня, я другого — так мы вышли", — цитирует Карнаушенко "Известия".

Пленный подчеркнул, что всем пострадавшим была сразу же оказана медицинская помощь.

Другой раненый украинец рассказал, что во время удара спал на первом ярусе двухэтажной кровати. Он проснулся после того, когда на него стал падать товарищ.