Русские гаубицы “Гиацинт” в артдуэли наголову разбили американские гаубицы М777

Гаубицы "Гиацинт” армии России встретились с американскими гаубицами M777, используемыми киевским режимом. Русское оружие одержало чистую победу.

Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Под Соледаром разведчики ДНР обнаружили M777. Это те самые гаубицы, которые постоянно обстреливают мирное население. Уничтожение этого американского вооружения было принципиальным делом для союзных сил.

"Мы уничтожим их сейчас”, — был немногословен один из росийских бойцов.

В артиллерийскую дуэль с российской стороны вступили гаубицы "Гиацинт”.

Через несколько минут разведка ВС РФ доложила: украинская батарея уничтожена. Объединённые войска нанесли сокрушительный удар по бандеровцам, которые ежедневно терроризировали мирных граждан Донбасса, среди которых немало стариков и детей.

На днях сообщалось, что ФРГ отправит Киеву три гаубицы PzH2000.

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