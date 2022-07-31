ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине

Американский Институт изучения войны (ISW) представил очередной отчёт о ходе спецоперации на Украине. Сообщается, что союзные силы продолжают наступать в окрестностях Бахмута, Донецка и к юго-западу от Изюма. На спутниковых снимках наблюдаются скопления подкреплений близ российско-украинской границы на дороге, ведущей к Изюму. В докладе говорится, что как минимум одна атака ВС РФ, проходящая к востоку от Бахмута, была успешной.

Также сообщается, что под Северском сейчас не ведутся активные боевые действия, такое затишье может указывать на изменения приоритетов спецоперации. Авторы отчёта считают, что ВС РФ сосредотачивают свои силы на других направлениях.

Повреждение железнодорожного моста через Днепр возле Херсона лишает российские силы возможности пополнять свои позиции на западном берегу реки по железной дороге, пишет ISW. Такие данные им предоставляют украинские официальные лица. Однако по мнению полковника разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донована, поражение ВСУ можно ожидать после потери контроля Киевом над Одессой. Об этом он заявил в журнале American Thinker.