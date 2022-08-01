Spectator: Си Цзиньпин разбил Джозефа Байдена в пух и прах

Джозеф Байден проявил слабость в разговоре с коллегой из КНР Си Цзиньпином по Тайваню.

И это знаменует конец эпохи однополярного мира. Об этом в статье American Spectator сообщил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

"Не стоит ожидать, что Байден признает, что Си "разбил его в пух и прах". Но, очевидно, именно это и произошло во время их долгих переговоров. Если кто-то сомневается, что однополярный мир под руководством США закончился, то разговор Байдена с Си — явное тому подтверждение”, — пишет автор.

Также он отметил, что Белый дом не упомянул некоторые эпизоды телефонного разговора двух лидеров в стенограмме.

Китай почувствовал слабость Штатов и принял во внимание не только политический кризис с "непосредственным участием" американского лидера, но и уход этой администрации США из Афганистана.

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о возможном визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Вашингтон оставил за ней право принять окончательное решение о посещении острова, а Китай обещал жёсткий ответ на её "вояж", вплоть до уничтожения лайнера. Пелоси пока отложила визит.