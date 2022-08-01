NI: США назвали российскую подлодку РФ "черной дырой" за незаметность

Альянс НАТО называет эту российскую подводную лодку "черной дырой" по одной ужасающей причине.

Об этом пишет американский журнал The National Interest. Военнослужащие альянса отметили незаметность субмарин ВМФ РФ, пишет автор материала Кайл Мизоками.

Речь идет о подводных лодках "Палтус" ("Проект 877"). Издание сообщает, что на Западе эти подлодки относят к классу "Кило". Они не обладают большой скоростью, но могут находиться на глубине полмесяца. А особое безэховое покрытие даёт возможность им не отражать никаких звуков и быть практически "невидимками".

"ВМС США дали им прозвище "черная дыра", потому что усовершенствованные модели "Палтусов" очень незаметны. Эти подлодки более или менее непрерывно производились в течение 30 лет, что свидетельствует об их эффективности на море", — пишет Мизоками.

Кроме того, недавно бесшумными подлодками обзавелся и флот Китая.

Одним из основных характеристик подлодки является оснащение крылатыми ракетами "Калибр".