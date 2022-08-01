Возвращающиеся из Украины боевики-наёмники представляют угрозу для собственных стран.
Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"Боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности", — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что эта ситуация вызывает беспокойство у Кремля и данный вопрос поднимается российским Министерством в международных встречах и разговорах.
"Настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твёрдо делать это и дальше", — подытожил Тарабрин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.