МИД РФ заявил об опасности от возвращающихся с Украины наёмников

Возвращающиеся из Украины боевики-наёмники представляют угрозу для собственных стран.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

"Боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности", — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что эта ситуация вызывает беспокойство у Кремля и данный вопрос поднимается российским Министерством в международных встречах и разговорах.

"Настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твёрдо делать это и дальше", — подытожил Тарабрин.