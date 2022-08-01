Армия РФ уничтожила две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харькове. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, цель находилась на территории завода "Украинские энергетические машины". Российские военные поразили пусковые установки, принадлежащие Вооружённым силам Украины (ВСУ), с помощью высокоточных ракет.
"В результате высокоточного удара уничтожены две американские пусковые установки РСЗО HIMARS", — подтвердили в Министерстве обороны.
Кроме того, в ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили более 50 украинских националистов и иностранных наёмников на территории предприятия "Украинские энергетические машины".
В пресс-службе Минобороны также подчеркнули: в районе Харькова бойцы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 200 украинских военных и семь единиц бронетехники.
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