ВС РФ уничтожили две пусковые установки американской РСЗО HIMARS в Харькове

Армия РФ уничтожила две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харькове. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, цель находилась на территории завода "Украинские энергетические машины". Российские военные поразили пусковые установки, принадлежащие Вооружённым силам Украины (ВСУ), с помощью высокоточных ракет.

"В результате высокоточного удара уничтожены две американские пусковые установки РСЗО HIMARS", — подтвердили в Министерстве обороны.

Кроме того, в ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили более 50 украинских националистов и иностранных наёмников на территории предприятия "Украинские энергетические машины".

В пресс-службе Минобороны также подчеркнули: в районе Харькова бойцы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 200 украинских военных и семь единиц бронетехники.