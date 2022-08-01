Трухан: Россия "положит болт" на административные границы Украины

Полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан заявил, что отсутствие полного контроля российских войск в Харьковской и Запорожской областях не помеха для образования Харьковской и Запорожской республик.

По его словам, сценарий признания Луганской и Донецкой Народных Республик наглядное тому свидетельство.

"Сюжет с ЛНР и ДНР, ребята, закрыт. А сюжет с остальными территориями, которые уже не украинские, там, я уверен, что на украинские административные границы всем будет положить какой-нибудь болт… Поэтому те территории, которые решат, они так и войдут. Будут называться Харьковская, Запорожская", — отметил военный эксперт.

Напомним, 21 февраля на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин поднял вопрос о признании ЛДНР. Позже в обращении к гражданам страны глава государства заявил о признании их независимости.

В настоящее время Херсонская область готовится к референдуму по вхождению в состав Российской Федерации.