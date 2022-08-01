Подберёзкин: выжимание ВСУ из Донбасса абсолютно обескровливает их

В Донбассе продолжается ожесточённое противостояние союзных сил с ВСУ. ВС РФ, ДНР и ЛНР буквально "выжимают" украинских военных из разных частей региона, что очень пагубно сказывается на их состоянии. Такое мнение высказал политолог Алексей Подберёзкин.

Эксперт обратил внимание, что выдавливание украинской армии из районов Донбасса обескровливает её, и личного состава ВСУ там осталось крайне мало.

"Выжимание очень кровопролитное для украинской стороны, абсолютно обескровливает их, осталось там процентов 10 вооруженных сил. Там нет ничего, остальные… Это ребята, которых набирают, — они ничего не решают. Это просто необученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом", — сказал Подберёзкин в разговоре с "Украиной.ру".

Также политолог высказал мнение, что после освобождения Донбасса следующим этапом спецоперации станут взятие под контроль Харькова и Николаева.