Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Compact: слова немецкого министра Херманна об упущенном шансе с РФ вызвали гнев
В ЕС не хотят давать Украине кредиты без дополнительной страховки
Украина придумала новый для ВСУ способ прикрываться мирными
Минобороны Украины: Киев получил от Германии РСЗО Mars II
Эксперт рекомендует отказаться от пластиковых банковских карт в пользу цифровых
Эксперт МГИМО Подберёзкин заявил об уничтожении 90% кадровых военных ВСУ
Израиль отказался поставлять оружие Украине из-за России
Роспотребнадзор: признак хорошего арбуза — жёлтое пятно на боку
Эксперт рассказал, в каких водоемах безопасно купаться

Подберёзкин: выжимание ВСУ из Донбасса абсолютно обескровливает их

Силовые структуры

В Донбассе продолжается ожесточённое противостояние союзных сил с ВСУ. ВС РФ, ДНР и ЛНР буквально "выжимают" украинских военных из разных частей региона, что очень пагубно сказывается на их состоянии. Такое мнение высказал политолог Алексей Подберёзкин.

Подберёзкин: выжимание ВСУ из Донбасса абсолютно обескровливает их

Эксперт обратил внимание, что выдавливание украинской армии из районов Донбасса обескровливает её, и личного состава ВСУ там осталось крайне мало.

"Выжимание очень кровопролитное для украинской стороны, абсолютно обескровливает их, осталось там процентов 10 вооруженных сил. Там нет ничего, остальные… Это ребята, которых набирают, — они ничего не решают. Это просто необученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом", — сказал Подберёзкин в разговоре с "Украиной.ру".

Также политолог высказал мнение, что после освобождения Донбасса следующим этапом спецоперации станут взятие под контроль Харькова и Николаева.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода

Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Любовь Степушова Россия готова создать базы ВМС в Индии, Саудовской Аравии, Ираке, Иране Любовь Степушова Ольга Лебедева НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией Ольга Лебедева
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Мир. Новости мира
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Силовые структуры
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Последние материалы
Compact: слова немецкого министра Херманна об упущенном шансе с РФ вызвали гнев
В ЕС не хотят давать Украине кредиты без дополнительной страховки
Украина придумала новый для ВСУ способ прикрываться мирными
Минобороны Украины: Киев получил от Германии РСЗО Mars II
Эксперт рекомендует отказаться от пластиковых банковских карт в пользу цифровых
Эксперт МГИМО Подберёзкин заявил об уничтожении 90% кадровых военных ВСУ
Израиль отказался поставлять оружие Украине из-за России
Роспотребнадзор: признак хорошего арбуза — жёлтое пятно на боку
Эксперт рассказал, в каких водоемах безопасно купаться
Резников: Киев получил от США ещё четыре РСЗО HIMARS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников