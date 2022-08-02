На Украине сейчас воюет против России многочисленная армия, но Киев может поставить в строй ещё четыре миллиона человек. И, понятно, что столько российские военные уничтожить не смогут. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин.
Он заметил в интервью изданию "Украина.ру", что ждать, пока противник разбежится, можно долго. И сейчас у Украины серьёзные потери, они исчисляются десятками тысяч, однако не представляют угрозы для демографии.
По словам собеседника издания, счёт убитых бойцов ВСУ вряд ли пойдёт на сотни тысяч.
Кампания в Донбассе закончится в течение этого года, но затем нужно будет определяться, что делать дальше, поскольку бои ведут к серьёзным разрушениям на занятых территориях, которые придётся отстраивать заново, добавил эксперт.
Он предположил, что к концу года может случиться так, что ни одна из сторон не будет способна радикально поменять баланс сил. И ВС РФ придётся "стёсывать с Украины мужчин, а она будет посылать новых.
"Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то всё это может продолжаться очень долго", — заключил аналитик.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.