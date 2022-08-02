Норин: после Донбасса России придётся уничтожать бесконечную армию Украины

На Украине сейчас воюет против России многочисленная армия, но Киев может поставить в строй ещё четыре миллиона человек. И, понятно, что столько российские военные уничтожить не смогут. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин.

Он заметил в интервью изданию "Украина.ру", что ждать, пока противник разбежится, можно долго. И сейчас у Украины серьёзные потери, они исчисляются десятками тысяч, однако не представляют угрозы для демографии.

По словам собеседника издания, счёт убитых бойцов ВСУ вряд ли пойдёт на сотни тысяч.

Кампания в Донбассе закончится в течение этого года, но затем нужно будет определяться, что делать дальше, поскольку бои ведут к серьёзным разрушениям на занятых территориях, которые придётся отстраивать заново, добавил эксперт.

Он предположил, что к концу года может случиться так, что ни одна из сторон не будет способна радикально поменять баланс сил. И ВС РФ придётся "стёсывать с Украины мужчин, а она будет посылать новых.

"Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то всё это может продолжаться очень долго", — заключил аналитик.