В Киеве пообещали уничтожить Крымский мост и взять Крым с ходу

В Киеве вновь порассуждали о том, как будут захватывать Крым. Спикером по теме выступил полковник в отставке Олег Жданов, один из главных украинских "экспертов". Достойный соперник Алексея Арестовича.

Так вот, пан Жданов считает, что российских войск в Крыму недостаточно, чтобы дать отпор ВСУ, если они пойдут через Перекоп.

"Это реалистично, есть одно условие — если мы перекрываем Крымский мост так, чтобы прекратить движение войск и личного состава через него", — заявил Жданов в эфире телеканала "Дом". Телеканал, напомним, был создан для вещания на Крым и Донбасс.

По словам Жданова, в Крыму "остались только подразделения Черноморского флота, там остались войска береговой обороны, ремонтно-восстановительные и медицинские". А все остальные, сообщил он, транзитом идут на Украину.

"Если мы выходим на Перекоп и перекрываем Крымский мост, чтобы не было подпитки, то да, я думаю, что Генеральный штаб оценит риски и, скорее всего, надо будет входить в Крым и брать его с ходу. Такая вероятность вполне существует", — заявил Жданов.

Этот эксперт постоянно выступает со странными комментариями. В чём, как уже было сказано, вполне может посоперничать с Арестовичем — хотя это и довольно непростая задача.

Например, ранее Олег Жданов заявил, что отступление ВСУ из Лисичанска войдёт в учебники по военному искусству.

"Выход из Лисичанска, я думаю, войдет в учебники военного искусства. <…> Если бы мы не вышли, если бы не сработала наша разведка вовремя и мы не узнали планы российской армии, то, возможно, было бы окружение наших войск", — заявил "военный аналитик".

Впрочем, в Киеве вполне освоили практику представлять поражения как несомненные успехи и достижения.