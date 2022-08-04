Известный российский телеведущий Первого канала и журналист Артём Шейнин уверен, что Владимир Зеленский абсолютно несамостоятелен в своих решениях.
Однако это не мешает ему быть беспринципным и подлым убийцей, заявил популярный ведущий.
Он отметил, что с главой Незалежной лично многим россиянам вообще не о чем разговаривать. Когда Зеленский избирался президентом, за него проголосовали немало людей, которые понадеялись на нового лидера. Они отдавали голос за шанс мира на востоке Украины, и такие иллюзии были у многих.
"Сейчас президент Украины — абсолютно подлый и обезумевший беспринципный ставленник и марионетка англосаксов, на котором кровь десятков тысяч украинцев. И он продолжает их сжигать. Их руками он убивает наших ребят и мирных людей, живущих в Донбассе", — подчеркнул Шейнин в беседе с изданием "Столица С".
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что хочет "напрямую" поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином. Темой беседы лидер Незалежной предложил конфликт на Украине.
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