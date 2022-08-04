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Украинские военные за час дважды обстреляли Донецк

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за час дважды обстреляли Донецк. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные за час дважды обстреляли Донецк

По информации ведомства, в 06:25 по местному времени украинские боевики выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району.

"В 06:30 ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка", — добавили в представительстве.

Помимо этого, отмечается, что ночью военные ВСУ два раза открывали огонь по Донецку и один раз по Докучаевску из ствольной артиллерии.

В среду, 3 августа, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что маршрутное такси №10 подорвалось на мине "Лепесток" в северной окраине города. Мины также обнаружили на проспекте Кремлёвский, улицах Вахрушева и Шверника в Куйбышевском районе.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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