Министр Киси: пять баллистических ракет Китая упали в экономической зоне Японии

Руководитель Минобороны Японии Нобуо Киси сообщил, что пять баллистических ракет Народно-освободительной армии Китая приземлились в исключительной экономической зоне Токио.

"В связи с этим мы выразили китайской стороне протест по дипломатическим каналам", — подчеркнул министр во время брифинга с журналистами.

Ранее эксперт Владимир Прохватилов назвал военные учения Пекина вокруг Тайваня репетицией захвата острова. При этом специалист отметил, что вооружённое столкновение не начнётся в ближайшем будущем.