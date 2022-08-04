Руководитель Минобороны Японии Нобуо Киси сообщил, что пять баллистических ракет Народно-освободительной армии Китая приземлились в исключительной экономической зоне Токио.
"В связи с этим мы выразили китайской стороне протест по дипломатическим каналам", — подчеркнул министр во время брифинга с журналистами.
Ранее эксперт Владимир Прохватилов назвал военные учения Пекина вокруг Тайваня репетицией захвата острова. При этом специалист отметил, что вооружённое столкновение не начнётся в ближайшем будущем.
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Украинское командование не могло предположить, что ВС РФ решатся на лобовую атаку авдеевского укрепрайона, уверен военный эксперт Яков Кедми.