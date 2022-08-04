Эксперт Борис Рожин: отряды "ЧВК Вагнера" зашли на окраины Бахмута

Штурмовые отряды "ЧВК Вагнера" при поддержке российской артиллерии взломали оборону ВСУ в районе Бахмута и вошли в город, сообщает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.
"Хорошие новости с Артемовского направления. ЧВК "Вагнер"… взломала оборону противника и смогла зайти в Артемовск (сейчас Бахмут — Прим. ред.). Сейчас бои идут на улице Патриса Лумумбы", — написал обозреватель.
Соответствующую информацию также подтвердил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.
На протяжении последних недель киевский режим усиленно готовил Бахмут к уличным боям, насыщая его резервами и техникой. Кроме того, ВСУ перебрасывали резервы в именно в этот населенный пункт.
Бахмут имеет высокую значимость для Киева, потеря этого города фактически проложит путь к полному освобождению Донбасса. В авангарде наступления русских сил на этом участке фронта выступают штурмовые отряды "ЧВК Вагнера", ранее отличившиеся при освобождении Попасной и Углегорской ТЭС.
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