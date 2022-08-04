Харьковское направление остаётся одной из самых горячих точек специальной военной операции на Украине.
Вечером 4 августа ожесточённые позиционные бои начались в районе города Харькова. Сообщая об этом, "Русская весна" уточняет, что в зоне проведения операции гремят взрывы и разрываются артиллерийские снаряды. "Адом в Харькове" назвали украинские Telegram-каналы происходящее.
В самом городе и в Харьковском районе звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее военный обозреватель Геннадий Алёхин сообщал, что ВС Украины не будут "цепляться за Харьков зубами", как это было во время штурма Мариуполя.
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