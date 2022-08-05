О паритете с ВС РФ даже мечтать не стоит: ВСУ не хватает вооружения

Член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Сергей Рахманин пожаловался, что украинской армии катастрофически не хватает боеприпасов, а поставки Запада не спасают ситуацию.

"У нас огромная проблема с вооружением, особенно с боеприпасами. То есть, как бы ни помогали нам наши западные партнёры, каким бы эффективным ни было оружие, которое нам поставляется, но все равно, подавляющее большинство вооружения, которое находится в ВСУ, — это постсоветские образцы", — сказал он в эфире украинского телеканала "Прямой".

По словам Рахманина, украинские военные используют всё имеющее вооружение и боеприпасы, однако до равенства с российской армией им ещё очень далеко.

"Мы выстреливаем все, что можно выстрелить, все боеприпасы, до которых мы можем дотянуться, мы пытаемся покупать и поставлять военным, но для реальных нужд и создания хотя бы относительного паритета с россиянами, недостаточно", — заключил он.

Ранее оборонное ведомство Испании приняло решение передать Украине в дар 20 бронетранспортёров TOA M-113 американского производства, но эта помощь не удовлетворит запросы президента Украины Владимира Зеленского.