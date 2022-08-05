Эксперты: Зеленский начал осознавать, что никакой победы ВСУ не будет

Как считают многие военные аналитики, украинский президент Владимир Зеленский стал постепенно осознавать, что никакой победы Вооружённым силам Украины не видать.

Например, военный аналитик Михаил Ходарёнок отметил, что лидер Незалежной только это сейчас начал осознавать. Хотя было видно давно, что российские войска вместе с силами донбасских республик давят украинских националистов по всем фронтам.

"Зато сколько криков и пропаганды было до этого момента. Мол, и наступление на Херсон, и танки на Москву. И даже лживые пресс-подходы Арестовича не помогли", — цитирует военного обозревателя polit. info.

Заявления киевской власти о том, что украинской армии необходимы дополнительные поставки тяжелой техники с Запада для организации "эффективного" контрнаступления, являются абсолютно пропагандистскими лозунгами.