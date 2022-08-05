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Эксперт Боровой: ВСУ начнут обстреливать реакторы Запорожской АЭС оружием из США

Силовые структуры

По мнению физика-ядерщика Александра Борового, обстреливая Запорожскую АЭС, украинские боевики пытаются посеять панику среди мирных жителей. В результате очередного удара со стороны ВСУ повредились линии электропередач и вспыхнул пожар рядом с ядерными реакторами.

Эксперт Боровой: ВСУ начнут обстреливать реакторы Запорожской АЭС оружием из США

"Восстановление линии электропередач, которая идёт от Запорожской АЭС — это довольно серьёзная проблема. Но самое главное — это прецедент того, что Вооружённые силы Украины начинают обстреливать атомные объекты", — отметил Боровой.

Эксперт объяснил, что нанести существенный ущерб ядерному реактору невозможно, однако ВСУ могут применить очень мощную военную технику. Более того, на вооружении украинской армии есть реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые регулярно применяются в Донбассе. По мнению учёного, обстрел Запорожской АЭС — это только начало масштабной военной провокации, на которую идёт Киев. 

"Повредить ядерный реактор очень трудно, всё сделано для того, чтобы он устоял, но всё равно подобные обстрелы — это опасно", — подытожил Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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