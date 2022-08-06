19FortyFive: Польша готовится к военной операции против России

Варшава готовится к войне против России. На это показывает новый договор Польши о закупке тяжелого вооружения.

Об этом сообщает американский журнал 19FortyFive.

Автор отмечает, что поляки хотят купить у Южной Кореи много оружия: около полусотни истребителей FA-50 и более 1600 единиц бронетехники (из них 1000 танков). Для финансирования Варшава увеличила бы свой взнос в НАТО с двух процентов до трёх.

Издание пишет, что Польша не просто так решила потратить колоссальные деньги. Так поляки готовят военные операции против РФ. Якобы теперь Варшава спокойно оправдает собственные милитаристские настроения "страхом” перед Москвой и отсутствием нужного количества оружия.

"Польша передала более двухсот своих танков Т-72М украинским боевикам, в обмен на эти машины Варшава хочет приобрести более тысячи южнокорейских танков Hyundai K2PL Panther”, — сказано в статье 19FortyFive.

В этот раз поляки собираются "вести долгую войну”. Отсюда и стремление сделать армию достаточно боеспособной для противостояния России, подытожило издание.