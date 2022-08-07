Sohu: Евросоюз бросит Украину, когда наступят холода

С наступлением холодов Европа резко поменяет своё отношение к финансовой помощи Киеву.

Об этом сообщает "ПолитРоссия" со ссылкой на китайскую газету Sohu.

По мнению издания, Киев сейчас рассчитывает на финансы Запада, который поддерживает экономику Украины и помогает противостоять ВС РФ. Но недавно Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в искусственных задержках 8 млрд евро.

По мнению газеты, то, что глава Незалежной сейчас обвиняет Европу в задержке денег, не случайно. Кстати, решение о предоставлении средств было принято ещё в мае, а на Украине забили тревогу лишь в августе.

"Зеленский не мог больше ждать. Видимо, он знает, что помощь ЕС Украине будет сокращаться по мере приближения осенне-зимнего сезона. Это связано с сокращением поставок российского газа в Европу. Европейские страны скоро столкнутся с проблемами зимы”, — пишет автор статьи.

По его словам, последнее обвинение Зеленского — отчаянная попытка получить деньги до наступления холодов. С той же целью президент Украины и его супруга Елена провели фотосессию, вызвавшую скандал на Западе, убеждены в Sohu.

"Конечно, Зеленского не волновали проблемы Запада. Его волновало только то, когда и сколько денег он от них получит. Чтобы показать отчаянную потребность в такой финансовой помощи, он и его жена даже приняли участие в гламурной фотосессии для обложки журнала Vogue”, — подытожило издание.