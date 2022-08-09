Стремоусов: Херсонская область готова отразить попытки наступления ВСУ

Херсонская область способна отразить попытки наступления армии Украины. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что прорыв ВСУ недопустим, даже если украинский президент Владимир Зеленский прикажет своим военным наступать. По его словам, киевский режим готов вести боевые действия до последнего украинца ради уничтожения государства.

"Херсонская область готова отразить попытки наступления украинских боевиков", — сказал Стремоусов.

Он также подчеркнул: границы региона надёжно защищены Министерством обороны России.

Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума по вхождению в состав РФ со стороны Украины. Как пояснил замглавы ВГА, Киев не намерен считаться с законным правом жителей региона на самоопределение, так как игнорирует мнение народа.