Андрей Богдан: Зеленский не врёт, он играет, ему похлопали — он счастлив

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал в интервью Дмитрию Гордону* о своем бывшем начальнике.

Интервью записано еще в конце 2021 года. Богдан там предстаёт в роли "брошенной жены”.

Он отметил, что Зеленский не вышел из роли фильма "Слуга народа” и продолжает играть эту роль.

"У него была миссия — угодить. Вот он выходит, что-то говорит, камера снимает, софиты гаснут — и все. Ему это неинтересно. Красивая картинка? Красивая. Людям нравится? Понравилось. Они аплодировали? Аплодировали. И это было все. Он сделал свою работу”, — рассказал Богдан.

Сам Богдан, не соглашаясь с Зеленским и другими сотрудниками его команды, тогда подал в отставку и с тех пор исчез с политической сцены Незалежной. Многие эксперты сегодня говорят, что сделал он это весьма дальновидно.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.