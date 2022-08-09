Тригуб о добровольческом движении на Украине: "Из 100 человек останутся трое"

Начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве, полковник Руслан Тригуб признал, что после начала всеобщей мобилизации на Украине поток добровольцев существенно сократился. Военком отметил, что несколько месяцев назад даже возникали сложности из-за огромного количества людей, которые хотели вступить в ряды ВСУ. Однако сейчас украинцы пытаются получить отсрочку.

"Из 100 человек добровольцев будет примерно трое", — заявил Тригуб в интервью интернет-телеканалу Hromadske.

По словам полковника, в первую очередь в армию призывают людей с военным опытом. Однако сейчас таких на Украине почти не осталось, поэтому повестки выдаются всем подряд. Поток добровольцев сократился из-за того, что "патриотизм начал угасать", убеждён Тригуб.