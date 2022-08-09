Подоляк назвал психологической операцией "наступление" ВСУ на Херсон

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о контрнаступлении ВСУ на южном направлении частью информационно-психологической операции. ИПСО, как он сам выразился.

"Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня", — заявил Подоляк в интервью BBC.

При этом, по его словам, "события на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон". А потому "определенные действия для этого наша армия предпринимает уже сегодня".

Собственно, о наступлении на юге в Киеве заявляют уже несколько недель. Заявляют публично, на самых разных уровнях. Тему постоянно обсуждают в социальных сетях и в прессе.

Всё это, конечно, выглядит довольно странно. Трудно сказать, как можно вести подготовку к некоему "наступлению" и при этом трубить на всех углах, что "мы готовимся наступать", указывая, где именно.

Правда, в последние дни наметилась ещё одна тенденция. Украинские спикеры начали утверждать, что это якобы российская армия готовит наступление, а вовсе не ВСУ.

Авторы украинского Telegram-канала "Легитимный" полагают, что Офис президента Украины сейчас специально пытается сместить акценты. И ВСУ действительно могут попытаться перейти в наступление. В итоге в случае поражения можно будет сказать, что это и не поражение вовсе, а таким образом остановили наступление российской армии.

К тому же распространено мнение, что Запад оказывает давление на Киев, побуждая начать некие наступательные действия.

Но в целом, ко всему, что говорится по этому по поводу — как и по многим другим — к информации из Киева стоит относится весьма сдержанно. Поскольку во многом это не информация, а дезинформация. Или, как выражается Михаил Подоляк, "информационно-психологическая операция".

Так звучит гораздо красивее, нежели называть вещи своими именами. А именно — враньём. В чём нынешний киевский режим изрядно преуспел.