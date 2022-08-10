Американские наёмники ВСУ: наши товарищи погибли, а украинцы разграбили их трупы

Наёмники из США пожаловались, что разочаровались в командирах ВСУ. Также они были шокированы, когда трупы погибших товарищей обворовали украинские боевики.

Бывших американских солдат, приехавших на Украину воевать с Вооруженными силами РФ, ждало разочарование. Как оказалось, в украинской армии на всех уровнях процветает безответственность, коррупция и воровство.

Иностранцы рассказали журналистам французского телеканала TV5Monde, что командование Интернационального легиона ВСУ практически устранилось от руководства войсками. На последнем задании подразделение потеряло четверых солдат, так как вся разведывательная информация оказалась ложной.

По словам наёмников, им даже не дают проститься с товарищами. Украинские власти не планируют высылать тела погибших иностранцев на родину, а кремируют вместе с остальными боевиками.

"Не все идет так, как мы себе представляли", — рассказал бывший солдат корреспонденту.

Особый шок в подразделении вызвал тот факт, что украинские военнослужащие занимаются мародёрством на поле боя. У убитых наёмников забирают "деньги, телефоны, сумки и документы".

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