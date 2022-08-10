Норин: трёх "Гепардов" Украине будет мало, чтобы сбивать российские вертолёты

Трёх зенитных установок "Гепард" Украине будет мало для того, чтобы сбить вертолёт ВС России и представить это как "великую победу". Но из автоматической пушки или ПЗРК сбить вертолёт можно. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин.

Три немецкие самоходные установки "Гепард", поставленные на Украину, планируют использовать для прикрытия важных объектов инфраструктуры от атак вертолётов и самолётов, идущих на малых и сверхмалых высотах, заявил эксперт.

Он пояснил, что эти три установки нужны ВСУ, чтобы можно было понять их практические возможности и освоить на месте.

Ранее у украинской армии не было возможности испытать всё, что угодно, в борьбе с армией РФ, но теперь она появилась, добавил аналитик в беседе с изданием "Украина.ру".

"Так что это просто пробная партия, чтобы посмотреть, как этот вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке", — пояснил Норин.