Инспекции ракет по ДСНВ прекращены из-за Вашингтона

Российские власти отказались от инспекций своих ядерных объектов в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое решение было принято в ответ на отказ США предоставлять свои объекты для инспекций РФ.

В МИД РФ заявляли, что ввиду ограничительных мер, принятых американцами, между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, российские инспекционные группы не могут попасть в пункты въезда на американскую территорию.

Потому Москва пошла на временный выход из инспекторских проверок, тем более что договором это предусмотрено.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже подчёркивал, что с проведением СВО на Украине это решение не связано.

По мнению военных экспертов, именно США нужны эти проверки, но, разрушая все каналы коммуникации, США рано или поздно должны принять их итоги.

В частности, подписание нового договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) нужно всему миру, а не России (ДСНВ является площадкой, на которой две великие державы поддерживают баланс стабильности), но Москва ничего не будет просить у Вашингтона.

Со своей стороны, Россия исходит из того, что Китай будет самостоятельно решать, присоединяться ли ему к переговорам касательно договора на смену СНВ-3.