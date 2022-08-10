Артиллерия ДНР бьёт по целям в районе Нью-Йорка в Донецкой области

Народная милиция Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) сообщает, что артиллерия ДНР бьёт по целям в районе Нью-Йорка в Донецкой области.

В репортаже НМ ДНР показана работа подразделения артиллерии Армии ДНР в рамках контрбатарейной борьбы. Военный союзных сил с позывным "Карась" рассказал, что на выполнение приказа у него уходит пять минут. По понятным причинам он не стал показывать на камеру свою боевую позицию.

"Сейчас мы ждём команду на контрбатарейную борьбу по противнику. Мы находимся на одной из десяти моих позиций, которые не буду показывать. Она подготовленная. Я получаю команду, в течение 5-6 минут у меня машина здесь, готова к работе", — рассказал "Карась".

На представленных кадрах показано, как наносятся удары по выявленным целям противника в районе Нью-Йорка (бывшее Новгородское).