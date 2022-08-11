Рогов: украинские военные второй раз обстреляли территорию Запорожской АЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что армия Украины второй раз за день атаковала территорию местной АЭС.

"Установлено пять "прилётов" в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять "прилётов" произошли в районе пожарной части", — сказал чиновник.

По его словам, ВСУ использовали реактивные системы залпового огня и тяжёлую артиллерию. Украинские военные нанесли удары с правого берега Днепра, то есть с территории городов Никополь и Марганец, посёлка Томаковка, которые находятся под контролем Киева, добавил Рогов.

Вместе с этим он подчеркнул, что энергоблоки не повредили. Пожар в этой части станции не зафиксировали.

Ранее о первой атаке на Запорожскую АЭС рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. В МИД России назвали действия ВСУ ядерным терроризмом.