Небензя: Запад дал Киеву карт-бланш на любые преступления

Запад следует политике двойных стандартов и дал Киеву карт-бланш на любые преступления, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что западные лидеры не хотят признавать очевидные факты и называть вещи своими именами, к примеру, с ситуацией на Запорожской АЭС.

Небензя уточнил, что вместо того, чтобы признать, что ЗАЭС обстреляла украинская сторона, Запад "изворачивается".

"Вместо того чтобы называть вещи своими именами, вы демонстрируете вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости, чтобы не бросить и тени ответственности на Киев, вина которого за обстрелы очевидна", — пояснил постпред РФ при ООН на заседании СБ организации. — У Киева по-прежнему карт-бланш на любые преступления".

Кроме того, Небензя назвал все обвинения западных лидеров в адрес России из-за ударов по ЗАЭС "нелепыми" и подчеркнул, что никто из них не предоставил этому никаких доказательств.