Лётчик ВКС России рассказал, как сбил украинский МиГ-29 в бою

Российская военная авиация контролирует всё воздушное пространство над Украиной. Пилоты ВКС РФ уничтожают беспилотники и боевые самолёты националистов.
Минобороны России показало кадры объективного контроля с воздушным боем и уничтожением МиГ-29 ВВС Украины.
Российский пилот рассказывает об операции очень буднично.
"На удалении заметил подход двух воздушных целей. Предположительно, два МиГ-29, выполнил наведение и по командам командного пункта выполнил пуск двух ракет, по прилёту получил информацию о том, что цель поражена", — говорит русский асс.
Для уничтожения он использовал ракету Р-77 РВВ-СД — управляемую ракету средней дальности (110 километров) класса "воздух-воздух" с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения.
Видео выложено на телеканале "Звезда".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.