Лётчик ВКС России рассказал, как сбил украинский МиГ-29 в бою

Лётчик ВКС РФ сбил украинский МиГ-29 в бою: "Прилетел, навёлся, уничтожил"

Российская военная авиация контролирует всё воздушное пространство над Украиной. Пилоты ВКС РФ уничтожают беспилотники и боевые самолёты националистов.

Минобороны России показало кадры объективного контроля с воздушным боем и уничтожением МиГ-29 ВВС Украины.

Российский пилот рассказывает об операции очень буднично.

"На удалении заметил подход двух воздушных целей. Предположительно, два МиГ-29, выполнил наведение и по командам командного пункта выполнил пуск двух ракет, по прилёту получил информацию о том, что цель поражена", — говорит русский асс.

Для уничтожения он использовал ракету Р-77 РВВ-СД — управляемую ракету средней дальности (110 километров) класса "воздух-воздух" с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения.

Видео выложено на телеканале "Звезда".

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