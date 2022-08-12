Кива: киевский режим готовит спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС

В МВД Украины заявили, что контроль за действиями на Запорожской АЭС отсутствует. И при этом добавили, что станция находится в руках неопытных специалистов, которые могут допустить трагедию. В обстрелах станции украинская сторона продолжает обвинять Россию.

По мнению экс-депутата Рады Ильи Кивы, подобные заявления — это начало спецоперации, которую Киев собирается провести в ближайшее время. То есть её первый этап — информационная подготовка и формирование виновного.

Киевский режим планирует подорвать Запорожскую АЭС, используя диверсантов, считает политик.

"Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье и Белгородской, Брянской областях", — написал Кива в своём Telegram-канале.