Стремоусов: солдаты ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные атаковали Каховскую ГЭС. Как подчеркнул чиновник, удары отражены.

"Попадания были, но они некритичны", — отметил политик, слова которого приводит РИА Новости.

По данным собеседника агентства, ВСУ обстреляли станцию из реактивной системы залпового огня HIMARS США.

Ранее Росгвардия сообщала о другой атаке армии Украины на Каховскую ГЭС. Силовики не позволили ВСУ вернуть станцию под контроль Киева.