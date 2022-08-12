Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные атаковали Каховскую ГЭС. Как подчеркнул чиновник, удары отражены.
"Попадания были, но они некритичны", — отметил политик, слова которого приводит РИА Новости.
По данным собеседника агентства, ВСУ обстреляли станцию из реактивной системы залпового огня HIMARS США.
Ранее Росгвардия сообщала о другой атаке армии Украины на Каховскую ГЭС. Силовики не позволили ВСУ вернуть станцию под контроль Киева.
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