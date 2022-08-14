Кнутов: готовится большое наступление армии РФ за пределами Донбасса

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что после полного освобождения Донбасса от украинских нацистов, начнётся новый этап спецоперации.

"Надеюсь, что к сентябрю основные населенные пункты Донбасса будут освобождены. Мы в состоянии это сделать", — отметил он.

По словам эксперта, без освобождения городов: Одессы, Николаева, Днепропетровска, Запорожья, Павлограда и Харькова, задачи спецоперации не будут выполнены до конца.

Кнутов заключил, что на харьковском направлении продвижение идёт несколько в замедленном темпе, чем в Донбассе, однако есть хорошие предпосылки.

"Продвижение на Донбассе позволяет говорить о том, что мы сможем освободить его за полтора месяца", — предположил он.

К слову, военный корреспондент Александр Сладков заявил, что новая тактика ВС РФ приносит серьезные успехи, что показало взятие населённого пункта Пески.