Сладков: закупка беспилотников у Ирана сильно поможет ВС РФ

В случае приобретения иранских беспилотников российские группировки специальной военной операции очень сильно активизируются. И прежде всего за счёт уплотнения и точности огня артиллерии, в том числе боеприпасом "Краснополь". В этом случае потери позиций и военнослужащих ВСУ ещё более возрастут.

Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков, комментируя в своём Telegram-канале появившуюся информацию о том, что Россия заказала у Ирана 1000 ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ещё один вывод, который делает военкор, это то, что Иран стал второй в мире страной, после Белоруссии, поддержавшей делом СВО.

Также репортёр обратил внимание на то, что иранские БПЛА хранятся в мощном железобетонном укрытии, и предложил возвести такие же вдоль границ с Украиной, чтобы обезопасить склады и арсеналы ВС РФ.

Ранее ливанский журналист Элайджа Мегье заявил, что Россия заказала у Ирана около 1000 беспилотников для использования в боевых действиях на Украине.